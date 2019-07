Due donne sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la sera del 23 luglio in val Ridanna, in provincia di Bolzano. Le quattro giovani stavano tornando a valle lungo una strada forestale, dopo aver finito il loro turno di lavoro alla malga Aglsbodenalm, quando la loro auto, forse per un guasto tecnico, è uscita di strada ed è precipitata per alcune centinaia di metri. Difficile l'intervento dei soccorritori.

Le vittime avevano 17 e 19 anni

Giovanissime le vittime dell'incidente: sono una ragazza di 17anni e una di 19, morte sul colpo. Mentre le loro amiche, di 19 e 41 anni, sono state trasportate in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo fuoristrada sul quale viaggiavano è precipitato per oltre cento metri lungo un burrone. "L'auto - ha spiegato Philipp Braunhofer del soccorso alpino della val Ridanna - stava scendendo lungo una strada forestale piuttosto ripida, quando su un tratto con alcune leggere curve è uscito di strada per motivi ancora in via di accertamento".

I soccorsi

Per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l'auto, i soccorritori si sono calati con le corde lungo il pendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino, oltre che ai carabinieri e alla Croce bianca. La macchina, durante la caduta, si è completamente distrutta. Le quattro ragazze sono state recuperate da due elicotteri con il verricello.