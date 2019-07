Italia ancora nella morsa del caldo: nella giornata di giovedì 25 luglio saranno 13 le città, tutte al centronord, contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute. Nello specifico si tratta di Bolzano, Brescia, Perugia, Firenze, Torino, Bologna, Frosinone, Genova, Roma, Verona, Trieste, Pescara e Rieti. Più basse, invece, le temperature al Sud dove si registrano anche cinque bollini verdi (nessun rischio) a Palermo, Reggio Calabria, Messina, Bari e Cagliari. Responsabile di questa nuova ondata di calore è il progressivo rinforzo dell'anticiclone subtropicale sui settori centro-occidentali del Mediterraneo.

Il tempo al Nord

Al Nord la giornata sarà calda e afosa, con cieli sereni o poco nuvolosi. Uniche eccezioni, i possibili temporali pomeridiani in formazione sull'arco alpino. Le temperature saranno stazionarie con massime comprese tra 32°C e 38°C. A Milano giornata soleggiata, non si escludono però velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 26°C. Situazione molto simile a Torino con 36°C di massima e 25°C di minima.

Il tempo al Centro

Anche al Centro prosegue la fase estiva con bel tempo ovunque, caldo torrido sulle zone interne e afa lungo i litorali. Temperature stazionarie, massime tra 32°C e 40°C. Nello specifico, a Roma bel tempo per l'intera giornata e una massima registrata di 36°C con la minima di 25°C. A Firenze è previsto un picco di 40°C durante la giornata, temperatura che si abbasserà soltanto in serata.

Il tempo al Sud

Decisamente più confortevoli le temperature al Sud. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, innocui addensamenti sul versante Appennino. Temperature stazionarie o in lieve calo, massime tra 30°C e 35°C. A Palermo la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 26°C. Due gradi in più di massima, invece, a Napoli.