"Domani a Roma andrò in Paradiso". Queste le parole che hanno fatto scattare l’allarme terrorismo nella capitale. Si tratta di una frase pronunciata da un giovane siriano e intercettata dall’Antiterrorismo ieri sera, 19 luglio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’allerta è stata già diramata dalla questura a tutte le volanti della città. Il soggetto avrebbe circa trent'anni e nelle foto che sono state consegnate alle forze dell’ordine avrebbe la barba e si troverebbe a Berlino.

Non sono state divulgate le generalità

La stessa questura romana ha anche inviato una nota in cui viene richiesta “la massima attenzione e in caso di rintraccio di procedere al controllo allertando immediatamente i reparti della Digos”. Sempre in base a quanto riporta il Corriere della Sera, la polizia non ha voluto divulgare le generalità e l’immagine proprio per effettuare ulteriori verifiche e per capire se il ragazzo sia già arrivato a Roma. Un’indagine di cui si occupa l’Antiterrorismo che avrebbe ricevuto alcune indicazioni pure dai servizi segreti.