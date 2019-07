Meteo, le previsioni di domenica 21 luglio

Domenica 20 luglio sarà una giornata di sole su tutta la penisola e sulle isole. Pochi acquazzoni e temporali interesseranno soltanto l'arco alpino nel pomeriggio. I mari saranno ovunque poco mossi e i venti deboli. Le temperature registreranno un complessivo aumento, con massime comprese tra i 30 e i 35 gradi.

Le previsioni al Nord

Tempo prevalentemente bello su tutta l’area settentrionale. Dal mattino ci sarà qualche nube sparsa soprattutto sulle regioni orientali e sui rilievi, ma non ci saranno precipitazioni. Nel pomeriggio alcuni acquazzoni e temporali riguarderanno soltanto l'area alpina e andranno diminuendo in serata. Fino alla fine della giornata ci saranno cieli prevalentemente sereni su tutte le regioni. Temperature in aumento con massime comprese tra i 30 e i 35 gradi. Venti deboli e mari da poco mossi a calmi. Cieli prevalentemente sereni e 31 gradi a Milano e a Torino.

Le previsioni al Centro

Dal mattino cieli sereni sia sulle coste che sulle zone interne. Condizioni di stabilità e tempo asciutto che proseguiranno per tutto il pomeriggio e fino a sera, sia sul versante adriatico che su quello tirrenico. Alcuni innocui addensamenti riguarderanno solo l’Appennino. Bel tempo anche in Sardegna. Temperature in aumento con massime comprese tra i 30 e i 35 gradi. Venti deboli da Ovest e da Nord e mari poco mossi. Sereno e 31 gradi a Roma, qualche nube a Firenze con 32 gradi.

Le previsioni al Sud

Cieli sereni anche su tutto il Meridione, su ciascuna delle regioni peninsulari e sulla Sicilia. Il bel tempo proseguirà dal mattino, per tutta la giornata, fino a sera. Qualche nube sparsa interesserà solo alcuni rilievi, ma non è prevista alcuna precipitazione. Temperature in aumento con massime comprese tra i 30 e i 34 gradi. Venti deboli dai quadranti settentrionali e occidentali e mari poco mossi o localmente mossi. Cieli sereni anche su Napoli e Palermo, con temperature di 28 e 27 gradi.