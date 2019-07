Meteo, le previsioni di mercoledì 17 luglio

Mercoledì 17 luglio torna il bel tempo su tutte le regioni, dopo un martedì in cui temporali e rovesci hanno interessato ancora il Sud e Centro Sud. Unici acquazzoni previsti saranno su Alpi e Prealpi. Le temperature si manterranno stabili o in lieve rialzo al Meridione: in generale, le massime si attesteranno tra i 30 e i 32 gradi. Venti ovunque deboli e mari poco mossi al Nord e da mossi a molto mossi nel Sud della Penisola.

Le previsioni al Nord

Al Nord prevista prevalenza di bel tempo su tutti i settori, con qualche velatura innocua di primo mattino. Unica eccezione saranno gli acquazzoni o temporali diurni previsti dalla seconda parte della mattinata sulle Alpi in sconfinamento alle Prealpi e sulla Liguria centroccidentale. Fenomeni in parziale attenuazione a partire dalla sera. Temperature stazionarie, con le massime tra 26 e 31 gradi. A Milano prevista una giornata serena con innocue velature a partire dal pomeriggio e temperature tra i 18 e i 30 gradi. Nubi sparse con ampie schiarite nel pomeriggio a Torino, dove sarà una giornata calda con 30 gradi di massima.

Le previsioni al Centro

Anche le regioni del Centro saranno prevalentemente soleggiate con bel tempo ovunque, salvo locali velature di passaggio e qualche cumulo in Appennino. Anche qui previste temperature stabili: massime tra 27 e 32 gradi. A Firenze si toccheranno i 31 gradi nel pomeriggio quando il cielo sarà velato da nubi innocue. Situazione simile anche a Roma, dove la giornata sarà prevalentemente serena o poco nuvolosa.

Le previsioni al Sud

Dopo gli acquazzoni dei giorni precedenti torna il bel tempo anche al Sud, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi eccetto locali velature di passaggio. Le temperature massime saranno in leggero rialzo con massimo che toccheranno i 25-30 gradi. Cielo sgombro da nuvole e 29 gradi nel pomeriggio si registreranno a Napoli. A Palermo invece ci saranno nubi sparse in mattinata ma scompariranno dal tardo pomeriggio.