Terremoto di 6.9 nella baia australiana di Broome

Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito nella giornata di domenica la zona ovest del Paese, nella stazione balneare di Broome. L'epicentro, stando a quanto segnalato dallo United States Geological Survey, si trovava a circa 203 km al largo della città, ad una profondità di 33 km.



Nessun danno o feriti

Al momento non ci sono state segnalazioni di problemi ad edifici o di feriti provocati dalla scossa. Sono in corso accertamenti per stabilire l'entità di eventuali danni. Alcuni estimoni hanno riferito di aver avuto molta paura. Per ora le autorita' non hanno lanciato l'allarme tsunami.