Emergenza maltempo in diverse zone d'Italia. La più colpita è la costa adriatica, flagellata da violente piogge che hanno causato danni ingenti alle colture e messo in fuga i turisti ( La spiaggia di Numana distrutta vista dal drone Le previsioni ). Su Pescara si è abbattuta una forte grandinata , mentre nelle Marche forti raffiche di vento hanno soffiato per tutta la notte fino a 150 chilometri orari. Nella mattinata di mercoledì la Guardia Costiera di Rimini ha salvato un uomo che era stato sorpreso dal forte vento mentre si trovava in acqua. Secondo gli esperti la perturbazione di origine atlantica porterà nelle prossime ore a un marcato peggioramento sulle regioni centrali, specialmente quelle del versante adriatico, arrivando poi anche al Sud. Sempre nella giornata di mercoledì si sono registrati roghi, la cui origine è ancora incerta, che sono stati alimentati anche dal forte vento ( video ). A Taranto a causa delle forti raffiche di vento una gru è caduta in mare: una persona risulta dispersa.