Risultati test Invalsi 2019, uno studente su tre non capisce un testo di italiano

La comprensione di un testo di italiano è un problema per il 35% degli studenti di terza media. Difficoltà anche per i maturandi: alle superiori, ha risultati molto bassi ben il 13% del totale dei maturandi, quota che supera il 20% in Campania. E' quanto emerge dai risultati dei test Invalsi 2019, presentati oggi alla Camera.

La situazione alle superiori

A livello nazionale, gli allievi dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che raggiungono risultati molto bassi in Italiano sono circa il 13% del totale, ma questa quota supera il 20% in Campania, Basilicata e Sicilia, per arrivare al 25% in Calabria. I dati dicono inoltre che in alcune regioni del Mezzogiorno (in particolare Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna) c'è un maggior numero di allievi con livelli di risultati molto bassi, soprattutto in Matematica e Inglese.

La situazione alle medie

Alle medie, circa il 35% dei ragazzini di terza ha problemi col testo scritto in italiano. In Sicilia, Sardegna e Campania, ha difficoltà ben il 40% degli alunni, in Calabria il 50%. A livello nazionale, per quanto riguarda le altre materie il 61,33% raggiunge risultati adeguati in matematica, il 77,58% in inglese reading e il 59,94% in inglese listening. Rispetto il 2018 si riscontra un leggero miglioramento degli esiti complessivi.