Secondo quanto si apprende da fonti qualificate della maggioranza, la sceltache avrebbe fatto il vicepremier Matteo Salvini per il dicastero agli affari Ue come profilo per il post-Savona è stata fatta. Le quotazioni dell'attuale ministro per le Politiche della Famiglia erano già date in salita dopo il tramonto dell'ipotesi Alberto Bagnai, sulla quale peraltro Salvini non si era mai espresso. Ma ora il leader leghista sembra aver scelto, e la nomina di Fontana, se ci sara' l'ok di Conte, potrebbe essere formalizzata giovedi' durante il Consiglio dei Ministri.



In lizza anche Alberto Bagnai



La decisione di indicare il suo vice nella Lega come ministro per gli Affari Europei sarebbe stata presa da Salvini già nei giorni scorsi. In lizza con Fontana era presente anche il presidente della commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai, sul quale non vi sono stati veti nè significative perplessità, sottolineano sempre fonti leghiste. L'indicazione del ministro alle Politiche europee spettava comunque alla Lega: l'incarico era stato attribuito ad interim a Conte dopo le dimissioni di Paolo Savona, passato alla Consob a fine marzo.