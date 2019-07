Milano, sciopero Atm giovedì 11 luglio: possibili disagi

Giovedì 11 luglio è in programma a Milano uno sciopero dei mezzi Atm. Sono possibili disagi, quindi, per chi deve spostarsi in città.

Gli orari dello sciopero

A confermare lo stop è la stessa azienda dei trasporti milanese, che comunica possibili interruzioni e rallentamenti dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio sia per i passeggeri delle quattro linee metropolitane sia per quelli di tram e autobus. Sciopero anche a Monza, per le linee gestite da Net. In questo caso, "l’agitazione è prevista dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 al termine del servizio", ha chiarito Atm. Stop al servizio extraurbano - ha concluso l'azienda - "dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio". Lo stop è stato indetto dal sindacato Cub.

I motivi

Come fa sapere Atm, lo sciopero è stato indetto "contro la liberalizzazione, la privatizzazione, e la finanziarizzazione del TPL milanese e dell’hinterland; contro le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti del Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi ceduti in appalto e/o sub-appalto anche complementari al trasporto; contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm; per l’affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm; per l’affidamento diretto al Gruppo Atm dei servizi di TPL della Città Metropolitana Milanese".