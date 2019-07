Meteo, le previsioni di lunedì 8 luglio

Sarà un'Italia spaccata in due: Nord e Centro saranno attraversati da correnti più fresche provenienti dal Nord Europa, mentre l'anticiclone Nord Africano dominerà ancora al Sud. Capo e coda della Penisola vedranno quindi fenomeni estremi e contrapposti: temporali anche forti potranno interessare le regioni settentrionali e parte del Centro, mentre il gran caldo insisterà al Sud con valori fino a 40 gradi in Sicilia (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord rovesci al mattino sul basso Veneto. Nel pomeriggio nuova intensificazione dell'instabilità a iniziare da Alpi e Prealpi con piogge e temporali anche forti in graduale estensione ai settori di pianura veneti e friulani, in serata anche su Lombardia ed Emilia Romagna. Temperature in calo, massime tra 30 e 35. A Milano si toccheranno i 32 gradi, a Torino 33.

Le previsioni al Centro

Al Centro instabilità al mattino con piogge e temporali su Toscana, Umbria e Marche, nel pomeriggio più sole da ovest ma ancora qualche temporale tra dorsale e adriatiche, in serata miglioramento graduale anche su questi settori. Temperature in calo ad Est, massime tra 30 e 35, inferiori sull'Adriatico. A Firenze massima di 32 gradi, a Roma leggermente più caldo con la colonnina di mercurio che toccherà i 34 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud stabile e perlopiù soleggiato su tutte le regioni, salvo velature e qualche disturbo in Appennino. Locali nubi basse e foschie al mattino sull'area tirrenica. Temperature in calo, massime tra 32 e 37. Il caldo porterà a 34 gradi la massima a Palermo. Più fresco a Napoli, dove non si supereranno i 29 gradi.