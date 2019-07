La capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete (CHI È) querelerà per diffamazione il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lo ha annunciato Alessandro Gamberini, legale della comandante. “Non è facile raccogliere tutti gli insulti che Salvini ha fatto in queste settimane e anche le forme di istigazione a delinquere, cosa che è ancora più grave se fatta da un ministro dell'Interno”, afferma l’avvocato. La replica di Salvini arriva su Facebook: “Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca! Bacioni”, scrive il vicepremier.

Il legale della capitana: "Salvini muove le acque dell'odio"

Spiega ancora il legale di Carola Rackete: “Nel circuito di questi leoni da tastiera abituati all'insulto, è lui che muove le acque dell'odio. Una querela per diffamazione è il modo per dare un segnale. Quando le persone vengono toccate nel portafoglio capiscono che non possono insultare gratuitamente".

La Germania: "Da Roma nessuna domanda di accoglienza dei migranti della Sea Watch"

Intanto, la Germania fa sapere che dall'Italia non è arrivata "nessuna richiesta di accoglienza delle persone" sbarcate a Lampedusa dalla Sea Watch (LE POLEMICHE POLITICHE - LA DIFESA DELLA ONG). Lo ha detto la portavoce del governo tedesco Martina Fiez. All'indomani dello sbarco, la Germania aveva infatti annunciato la propria disponibilità di accogliere un terzo dei 40 migranti sbarcati dopo il contestato ingresso in porto della nave. Allo stato attuale però secondo Berlino non sono giunte richieste formali.

