Voleva riprendere con il cellulare un ristoratore indisciplinato che aveva accatastato i rifiuti fuori dal locale, ma nel video ci è finito anche l’attore inglese Hugh Grant. È successo alla presidente dell’Ama (l’azienda capitolina dei rifiuti), Luisa Melara, che in centro a Roma si è vista strappare dalle mani il telefonino proprio dalla star del cinema, infastidito da quella che aveva scambiato per una “paparazza”.

L’ira di Hugh Grant

Melara non si era nemmeno accorta della presenza di Hugh Grant, intento a passeggiare con la moglie per il centro della capitale, alle prese in questi giorni con la crisi dei rifiuti. L’obiettivo di Melara era quello di denunciare il malcostume di un ristoratore di un punto ristoro bio che aveva lasciato in strada una catasta di materiali non differenziati. L’attore, però, non ha gradito di essere ripreso, seppur casualmente, e ha strappato in malo modo il telefono dalle mani della manager.

La denuncia della gestione dei rifiuti

In merito alle riprese sui rifiuti, la presidente Melara ha poi sottolineato: "In una situazione complessa come quella che stiamo vivendo, è assolutamente indispensabile che tutti, anche commercianti e ristoratori, rispettino in modo scrupoloso le regole di conferimento e corretta differenziazione dei rifiuti. Il titolare ha voluto giustificarsi con me lamentando una non sufficiente frequenza nei prelievi, ho contestualmente avviato anche una verifica interna sul rispetto dei calendari di ritiro".