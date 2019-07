Eruzione Stromboli, l’esplosione del vulcano vista da una barca. VIDEO

L’eruzione dello Stromboli vista da uno yacht in navigazione sul mare delle Eolie è stata ripresa in un video pubblicato su YouTube e su Facebook (FOTO - AGGIORNAMENTI - GLI ULTIMI FOCOLAI - VIDEO - LE RIPRESE DALL'ALTO). A postarlo è stato Enrico Zanella, rappresentante per l’Asia della Solaris Yachts, una società che costruisce imbarcazioni a vela da 35 a 100 piedi. Anche la pagina Facebook della Solaris Yachts Asia Representative ha reso pubblico il filmato, attribuendone le riprese a Stefano Berziga, anche lui del team Solaris, che si trovava a bordo della Gioia Solaris One 44. “Oh Luke! Oh Luke… Oh my God!”, si sente da una voce femminile dopo l’esplosione dello Stromboli. Poco prima della fine del video, arriva un annuncio della Circomare, l’ufficio circondariale marittimo, ma le riprese vengono interrotte.

L'eruzione dello Stromboli

L'esplosione ha provocato la morte di un escursionista (LA TESTIMONIANZA DELL'AMICO) e ieri subito dopo il "ruggito" del vulcano, è stata evacuata la frazione di Ginostra. Dopo la paura un centinaio di persone ha lasciato l'isola. Il giorno dopo l'eruzione la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla perché il vulcano per l'Ingv è ancora in disequilibrio (LA CLASSIFICAZIONE DEI VULCANI).