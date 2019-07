Da qualche minuto stanno circolando diverse segnalazioni su disservizi di Whatsapp e Instagram, sia in Italia che all'estero. Guardando le mappe di Downdetector, si può notare che il servizio di messaggeria online e il social sono "down" in gran parte dell'Europa e anche in Sud America.

Caricamenti lenti e messaggi non inviati

Anche su Twitter sono diventati trendtopic #whatsappdown e #instragramdown. alcuni utenti dicono di non riuscire a caricare le proprie foto o stories su Instagram, mentre altri, per Whatsapp, segnalano di non ricevere più messaggi, senza neanche riuscire ad inviarli.

