Dal 15 luglio 2019 a Milano cambiano le regole e le tariffe dei trasporti pubblici. Entra in vigore il nuovo STIBM, il Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità. "Bacino di mobilità" (il vecchio sistema parlava di "Area milanese") significa che questo nuovo sistema si estenderà a tutti i comuni della Città metropolitana.

Città e comuni limitrofi divisi in zone tariffarie

Il centro di riferimento del sistema resta ovviamente la città di Milano. Da qui in poi il territorio circostante è stato suddiviso in corone concentriche, ciascuna dell’ampiezza di circa 5 km, che corrispondono ad altrettante zone tariffarie a cui è stato attribuito un codice identificativo. L’area che comprende la città di Milano include 21 comuni e la stazione di Rho Fieramilano della Linea 1 della metropolitana. Questa area corrisponde a 3 zone tariffarie ed è identificata dai codici Mi1 - Mi3. Le zone tariffarie successive sono identificate con un codice crescente che va da Mi4 a Mi9.

La mappa delle zone

I prezzi variano a seconda del numero delle zone che si intendono coprire

La tariffa è calcolata in base al numero di zone all’interno delle quali si viaggia. Nella città di Milano la tariffa minima acquistabile somma le 3 zone Mi1 - Mi3 ed è quindi pari a 2€. In tutti gli altri comuni del Sistema il minimo acquistabile scende a 2 zone e il costo del biglietto ordinario di tariffa minima è di 1,60€. Progressivamente, per ogni zona aggiuntiva, il costo del biglietto aumenta di 0,40€. Quindi il biglietto da 3 zone costa 2,00€, quello da 4 zone 2,40 € e così via.

La divisione tariffaria

Tutte le tipologie di biglietti acquistabili

Con i titoli di viaggio del nuovo sistema tariffario è possibile viaggiare sulle linee della metropolitana e di superficie di Atm, urbane ed extraurbane, e sulle linee di trasporto pubblico extraurbane dei diversi gestori attivi sul territorio.

Le informazioni riportate sul biglietto

I titoli di viaggio acquistabili con il nuovo sistema tariffario sono: biglietto ordinario Mi1 - Mi3, con validità oraria 75 minuti per due zone più 15 minuti per ogni zona aggiuntiva (dunque a partire da 90 minuti per Milano città); carnet da 10 biglietti; biglietto giornaliero, valido 24 ore dalla prima convalida; biglietto 3 giorni, valido fino al termine del servizio del terzo giorno; abbonamento settimanale, valido fino alla domenica; abbonamento mensile, valido per un mese solare; abbonamento annuale, valido 12 mesi. Il tariffario specifico degli abbonamenti varia a seconda delle zone e della fascia d’età (sono previste agevolazioni per under 26 e over 65). Tutti gli abbonamenti devono essere caricati sulla tessera elettronica che ha una validità di 4 anni e un costo di emissione di 10€.

Cosa fare con i vecchi biglietti

I biglietti acquistati prima del 15 luglio 2019 dovranno essere utilizzati entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo sistema: resteranno quindi validi fino al 12 ottobre 2019. Gli abbonamenti emessi prima del 15 luglio 2019 mantengono la loro validità territoriale e possono essere utilizzati fino alla loro scadenza.