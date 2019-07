Trenta ragazzini contro alcuni bagnini, picchiati e insultati. È successo a Jesolo, in provincia di Venezia, dove una baby gang ha aggredito i bagnini sulla spiaggia, dopo che questi li avevano invitati ad alzarsi dai lettini su cui si erano seduti. Ma le botte non sono bastate: tre giovani protagonisti dell’aggressione hanno poi postato una storia su Instagram in cui insultano le vittime e ridono per ciò che è successo. “Basta bagnini, basta, non servono... Sei in ospedale adesso, eh? Infame di m…”, si sente dire nel video, poi condiviso sui social da molti, anche dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.

La dinamica dell’aggressione

L’aggressione è avvenuta domenica pomeriggio, nella zona di piazza Trieste. Secondo quanto ricostruito finora, i bagnini avrebbero inizialmente invitato il gruppetto di giovani a spostarsi dai posti riservati agli ospiti di hotel e residence. I ragazzi si sarebbero spostati in un altro punto, anch’esso riservato, e quindi invitati di nuovo ad allontanarsi. Un richiamo che non è stato accolto bene dai giovani che, qualche ora dopo, sarebbero tornati insieme agli amici (in tutto una trentina, tra italiani e stranieri), e si sarebbero avventati contro i tre addetti. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri e la polizia, che hanno già identificato una buona parte della baby gang che ora rischia una denuncia.