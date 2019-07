Martedì 2 luglio torna la pioggia al Nord con un'allerta gialla per fenomeni idrogeologici in Veneto, ma le temperature massime rimangono alte e arrivano fino a 37 gradi. Bel tempo al Centro, con solo qualche pioggia sul Nord Appennino, e al Sud. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Tempo instabile al Nord con rovesci e temporali in locale sconfinamento su Prealpi e vicine pianure. La Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla per rischio temporali ed eventuali fenomeni idrogeologici per le aree dell'Alto Piave, del Piave Pedemontano, dell'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, dell'Adige e Garda e dei monti Lessini fino alle 8 di mercoledì. Temperature stabili o in lieve flessione con massime tra 33 e 37 gradi. A Milano cielo poco nuvoloso con bel tempo e caldo in giornata (36 gradi la massima) e qualche rovescio la sera. A Torino, dove la temperatura raggiunge e 34 gradi, qualche nube sparsa nel pomeriggio e piogge anche intense la sera.

Le previsioni al Centro

Al Centro l'alta pressione conferma un tempo soleggiato, salvo qualche rovescio nel corso della giornata sul Nord Appennino. Temperature in aumento, con massime tra 33 e 36 gradi ma inferiori sul versante Adriatico. A Roma sole tutta la giornata con una massima di 35 gradi, così come a Firenze dove però la temperatura massima registrata è di 36 gradi e c’è un’allerta per l’afa.

Le previsioni al Sud

Al Sud bel tempo con cieli sereni ovunque, salvo qualche cumulo diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo con massime tra 31 e 37 gradi. Sole tutto il giorno a Napoli dove la massima è di 31 gradi. A Palermo cielo poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera: la massima è di 30 gradi.