"Non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma ho sbagliato la manovra". Carola Rackete (chi è - il suo arrivo e l'arresto tra applausi e insulti), la comandante della nave Sea Watch 3 che nella notte tra venerdì e sabato ha deciso di entrare nel porto di Lampedusa nonostante la mancanza di autorizzazioni, torna a commentare così la sua scelta. Intervistata dal Corriere della Sera, la capitana ha ribadito che l'urto con la motovedetta della Guardia di Finanza "è stato un errore di avvicinamento alla banchina. Non era mia intenzione mettere in pericolo nessuno". Intanto l'Olanda, il Paese di cui batte bandiera la Sea Watch 3, critica la scelta di dirigersi vero sl'isola siciliana: sarebbe "potuta andare in Libia o in Tunisia”. La Ong Sea Watch, invece, esprime vicinanza a Carola, ora agli arresti domiciliari: "La nostra Capitana continuava a chiedere: sono sbarcate le persone? Non facciamo altro che pensare a lei", si legge in un tweet.

Carola Rackete: "La situazione era disperata"

La comandante ha ribadito le sue scuse per quanto accaduto con l'entrata dell'imbarcazione in porto: "La situazione era disperata. E il mio obiettivo era solo quello di portare a terra persone stremate e ridotte alla disperazione", ha aggiunto la 31enne tedesca. Poi il racconto di quanto stava accadendo sulla nave, tra i migranti: "Da giorni facevamo i turni, anche di notte, per paura che qualcuno si potesse gettare in mare", ha riferito, "e per loro, che non sanno nuotare, significa: suicidio. Temevo il peggio. C'erano stati atti di autolesionismo". Mentre il padre di Carola, sempre in un'intervista al Corriere ha detto di aver parlato alla figlia: "Mi ha detto che verrà interrogata lunedì, ma che era serena e anch'io non devo preoccuparmi, perché è tutto a posto". Rackete, che aveva a bordo da circa due settimane una quarantina di migranti, cui il governo italiano aveva vietato di entrare in acque italiane, è stata arrestata non appena scesa dalla nave venerdì notte. Le viene contestata la violazione dell'articolo 1100 del codice della navigazione: resistenza o violenza contro nave da guerra, un reato che prevede una pena dai tre ai 10 anni di reclusione. È accusata anche di tentato naufragio.

La risposta dell'Olanda sul caso Sea Watch

Fra le diverse critiche che si sono sollevate sul comportamento di Rackete, anche quelle dell'Olanda, attraverso una lettera della segretaria di Stato all'immigrazione, Ankie Broekers-Knol, in risposta al ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini. Nella missiva, pubblicata dal Corriere della Sera, si sottolinea che la capitana si sarebbe anche potuta dirigere verso il porto olandese di competenza, ma "contrariamente a quanto Lei (Salvini, ndr) dichiara nella sua lettera, non ha mai chiesto di sbarcare in Olanda". Inoltre, la lettera risponde anche alle accuse di "menefreghismo" che il titolare del Viminale aveva lanciato all'Olanda. La premessa è che il fatto che una nave batta la bandiera di un certo Stato, "non implica un obbligo per quello Stato di accogliere persone soccorse", come aveva chiesto il leader della Lega. I Paesi Bassi chiedono poi all'Italia di "lavorare insieme per riformare il sistema europeo di asilo e immigrazione, basato sui principi della solidarietà e responsabilita'". Broekers-Knol ha anche annunciato anche si recherà a Roma per "colloqui bilaterali" con Salvini.