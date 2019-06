Secondo la Questura di Taranto, le vessazioni subite da Antonio Cosimo Stano - il 66enne pensionato di Manduria morto il 23 aprile dopo aver subito una lunga serie di aggressioni, rapine e angherie da parte di più gruppi di giovani - possono essere considerate concause del decesso.

"Azioni criminose correlate all’esito fatale"

La nota pubblicata dalla stessa Questura spiega che gli accertamenti disposti da Procura di Taranto e Procura per i Minorenni sulla documentazione clinica e sull'autopsia "consentono di mettere in correlazione l'esito fatale e le azioni criminose ad oggi addebitate". Intanto, nei giorni scorsi, esattamente il 26 giugno, sono state emesse dalla magistratura altre nove ordinanze, poi eseguite dalla polizia di Taranto e dallo Sco di Roma. Dalle indagini è infatti emerso un nuovo gruppo su WhatsApp in cui sarebbero state organizzate le aggressioni e successivamente diffuse attraverso video e immagini. In particolare, uno dei filmati scoperti mostra un raid in cui gli aggressori indossano una maschera e in cui Stano chiede aiuto e urla, poi fugge. Le nuove ordinanze hanno coinvolto un ragazzo maggiorenne e otto minorenni tra i 15 e i 17 anni. Sei di loro sono stati portati in istituto penale minorile e due in comunità. Gli indagati rispondono in concorso dei reati di tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio aggravati.