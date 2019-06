Continua anche giovedì 27 giugno l’ondata di caldo che sta investendo l’Italia, soprattutto al Nord e al Centro. Sei le città da bollino rosso (Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma), che diventeranno 16 nella giornata di venerdì 28. Qualche pioggia solo al Sud su dorsale e rilievi siculi e possibili rovesci sul basso Tirreno. (LE PREVISIONI)

Il tempo al Nord

Al Nord insiste l’alta pressione africana con sole e caldo eccezionale e solo qualche fenomeno isolato, durante il giorno, sulle Prealpi orientali. Salgono le temperature, con massime tra 34 e 39, che raggiungono i 42 gradi in Piemonte, in particolare tra Asti, Alessandria e Vercelli. Picchi di 39-40 gradi in Lombardia e in Emilia Romagna, specie tra le città di Milano, Brescia, Pavia, Cremona, Lodi, Bergamo, Como, Varese, Mantova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, così come nei fondovalle del Trentino Alto Adige e della Val d'Aosta (possibili fino a 40 gradi ad Aosta e Bolzano).

Il tempo al Centro

Sole e caldo anche al Centro, dove l’anticiclone africano porta le temperature massime tra 33 e 37, fino a 39/40 sulle Tirreniche. Previsti fino a 39-40 gradi a Firenze e 37-38 gradi a Roma. La colonnina di mercurio tocca i 37 gradi a Latina, Rieti e Viterbo e i 35 a Frosinone.

Il tempo al Sud

Al Sud bel tempo prevalente salvo qualche pioggia durante il giorno su dorsale e rilievi siculi, e possibili rovesci sul basso Tirreno. Anche qui temperature in rialzo, ma con massime comprese tra i 30 e i 35 gradi. Tempo soleggiato, quindi, e caldo moderato: previsti 31 gradi a Bari e 30 gradi a Palermo.