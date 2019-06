Mondiali di calcio femminili, l’Italia si gioca i quarti contro la Cina: 0-0. DIRETTA

A Montpellier le Azzurre in campo per gli ottavi del torneo in corso in Francia. La squadra di Milena Bertolini, che ha superato il girone come prima, vuole incassare uno storico passaggio del turno. Deve vedersela con le cinesi, passate tra le migliori terze