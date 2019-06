Spacciavano per succo di frutta biologico quello che in realtà era succo concentrato e sofisticato di mela. Nove persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Pisa che ha scoperto un'organizzazione criminale che operava in Italia e in Serbia e Croazia.

Sequestri per 6 milioni e mezzo di euro

L’organizzazione operava non solo nella provincia di Pisa ma anche in Campania, in particolare nelle province di Salerno e Avellino. Oltre alle misure cautelari in carcere è stato eseguito il sequestro di sei società e di beni mobili e immobili per un valore di oltre 6 milioni e mezzo di euro.

L’operazione con la collaborazione di Eurojust

I provvedimenti sono stati disposti dalla procura di Pisa con la collaborazione di Eurojust, l’agenzia con sede all’Aja che aiuta le amministrazioni nazionali a cooperare per combattere il terrorismo e gravi forme di criminalità organizzata che interessano più di un paese dell'Unione europea. All’operazione hanno collaborato anche gli ispettori del Dipartimento antifrode del Ministero delle politiche agricole.