Oltre 300 agenti sono entrati in azione in diverse città dell'Emilia Romagna per un’operazione contro la 'ndrangheta. Tra i sedici arrestati nell'operazione "Grimilde" della Polizia, coordinata dalla Dda di Bologna, c'è anche il boss Francesco Grande Aracri, oltre ai figli Salvatore e Paolo. Altre misure cautelari sono state eseguite nei confronti di presunti appartenenti alle cosche, che da tempo operano nella regione e che sono storicamente legate ai Grande Aracri di Cutro. Tra i destinatari delle misure c'è anche il presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso: secondo gli investigatori, sarebbe parte integrante dell'organizzazione criminale che operava tra le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Il boss arrestato a Brescello

Francesco Grande Aracri, già condannato per associazione mafiosa, viveva a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Il Comune è noto, oltre che per i film su Peppone e don Camillo ispirati dai libri di Guareschi, per essere stato il primo in Emilia-Romagna che venne sciolto, a fine 2017, proprio per le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Le accuse e le perquisizioni

Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione di stampo mafioso, estorsione, tentata estorsione, trasferimento fraudolento di valori, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, danneggiamento e truffa aggravata. Oltre alle misure cautelari, gli agenti stanno anche procedendo con un centinaio di perquisizioni in tutta Italia nei confronti di persone che risultano collegate alla cosca e con un decreto di sequestro preventivo di beni nei confronti dei principali appartenenti al gruppo criminale riguardante società, beni mobili ed immobili e conti correnti. Le indagini sono state coordinate dal Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia e condotte dagli uomini della Squadra mobile di Bologna in collaborazione con quelle di Parma, Reggio Emilia e Piacenza.

