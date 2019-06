Dalla mezzanotte del 24 giugno sono stati resi disponibili gli esiti ufficiali delle mobilità docenti in riferimento ad ogni grado di insegnamento scolastico. I diretti interessati, dallo scoccare della mezzanotte di lunedì, hanno avuto la possibilità di conoscere in maniera privata la propria destinazione consultando la propria pagina personale su Istanze Online, ovvero il servizio del Miur dedicato ai docenti. Le segreterie, invece, sono in possesso degli esiti dallo scorso venerdì 21 giugno.

La conferma arriverà via mail

Successivamente, la conferma delle mobilità arriverà via mail a tutti gli insegnanti che ne hanno fatto richiesta. Ogni Ufficio Scolastico, in ogni caso, pubblicherà i bollettini completi contenenti tutti i movimenti della provincia. Se in possesso dei requisiti, chi non ha ottenuto il trasferimento richiesto potrà sempre presentare domanda di assegnazione provvisoria, la cui richiesta potrà essere presentata all’inizio del mese di luglio.