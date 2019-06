Meteo, le previsioni di martedì 25 giugno

Italia nella morsa del caldo: secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, l'allerta di livello 2 ("bollino arancione") riguarderà domani, 25 giugno, le città di Bolzano, Brescia e Rieti. Un’allerta che già mercoledì si estenderà ad altre città quali Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia e Roma. L’apice di questa ondata di calore si raggiungerà invece tra giovedì e venerdì. Secondo gli esperti, comunque, potrebbe essere l’estate potenzialmente più rovente da quella del 2003, che peraltro si era distinta per la sua lunga durata (LE PREVISIONI).

Il tempo al Nord

L’anticiclone proveniente dall’estero interesserà in principio le regioni del Nord portando sì cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche gran caldo e temperature in forte aumento con massime tra 31 e 35 gradi, fino a 36 -38 nella pianura padana. Per quanto riguarda le principali città, a Milano ci sarà un sole splendente per l'intera giornata: nessuna pioggia prevista. La temperatura massima registrata sarà di circa 35 gradi, mentre la minia si aggirerà sui 24. Situazione climatica piuttosto simile a Torino: anche nel capoluogo piemontese previsto un caldo torrido con massime a circa 35 gradi.

Il tempo al Centro

Anche al Centro proseguirà l'alta pressione che garantirà stabilità e bel tempo ovunque. Così come al Nord, temperature in aumento, con punte fino a 35 - 37 gradi nelle zone interne. A Roma cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34 gradi, mentre la minima di sarà 23. A Firenze un po’ più bassa la minima rispetto a Roma (20°C) mentre sarà uguale la massima a quota 35 gradi.

Il tempo al Sud

Fatta eccezione per qualche temporale sui rilievi calabresi, anche al Sud il tempo sarà bello, così come nel resto della penisola. Nelle regioni meridionali, però, le temperature sono in lieve diminuzione, specie sul versante adriatico, con massime tra 27 e 32 gradi. A Palermo sarà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata: temperatura massima prevista di 30 gradi. Sole anche a Napoli, con una massima di 32 gradi. Discorso a parte per quanto riguarda la Sardegna, nella morsa del caldo torrido per tutta la settimana. Qui, la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta fino a mercoledì 26 giugno.