Vasto, anziana uccisa in una casa di riposo da un altro ospite

Una donna anziana di 87 anni è stata uccisa nella casa di riposo San Pio da un vicino di stanza con problemi psichiatrici. L’arma del delitto sarebbe il bastone del trapezio che si trova solitamente sopra i letti dei ricoverati. L’uomo è ora in custodia ed è sedato. L’omicidio è avvenuto nella notte e ha sconvolto il personale della casa di riposo. Un fatto ritenuto totalmente imprevedibile dagli ospiti e dal personale: nessuno della residenza per anziani aveva notato del rancore tra i due. Il delitto sarebbe quindi un gesto inconsulto e improvviso da parte di un malato in trattamento. L'uomo avrebbe sfilato il trapezio e lo avrebbe utilizzato come arma per colpire ripetutamente la donna anziana. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.