Il primo giorno della settimana, lunedì 24 giugno, sarà caratterizzato da un ritorno del sole un po' in tutta l'Italia e temperature con massime tra 27°C e 32°C. Qualche nuvola potrebbe arrivare di passaggio nelle regioni centrali del Paese. Unica eccezione al diffuso bel tempo saranno delle leggere piogge che scenderanno al Sud su Appennino e Puglia nel pomeriggio. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Sole in quasi tutto il Settentrione, salvo qualche nube pomeridiana su Alpi e Prealpi e innocue velature di passaggio. Aumentano le temperature con massime tra i 28°C e i 32°C. Bel tempo a Milano con sole splendente. La temperatura massima registrata sarà di 32°C. A Torino è prevista un'allerta meteo per l'afa. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata con massime fino a 32°C.

Le previsioni al Centro

Poche nubi di passaggio in un contesto stabile, tipicamente estivo e ovunque soleggiato, nelle regioni del Centro. Anche a Roma allerta per l'afa. La giornata sarà soleggiata e l'asticella del termometro raggiungerà i 34°C. Lunedì afoso anche a Firenze con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e massima a 33°C.

Le previsioni al Sud

Tempo stabile e soleggiato al mattino anche nel Meridione, a eccezione di qualche nuvolosità e locali rovesci in sviluppo su Appennino, Murge e Puglia Ionica nel pomeriggio. Al Sud calano le temperature con massime tra i 27°C e i 31°C. A Palermo la massima sarà di 29°C con mare poco mosso e tanto sole, a Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. Temperatura massima di 28°C.