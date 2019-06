Non solo a Milano e la Lombardia. In questo sabato di giugno il maltempo ha creato danni e disagi anche in Emilia Romagna. A Bologna e a Modena una violenta grandinata ha provocato danni nelle città e anche alcuni feriti lievi. Secondo le prime informazioni sarebbero almeno 15 le persone giunte al pronto soccorso di Modena e circa 20 quelle soccorse a Bologna.

Venti a 111 km/h

Molte auto sono state danneggiate e le strade delle due città emiliane sono state ricoperte da chicchi grandi anche come noci. La tempesta è durata circa un quarto d'ora. Secondo l'osservatorio geofisico dell'Università di Modena, la violenta grandinata non è stata una tromba d'aria ma un vento discendente dalla nube temporalesca denominato “downburst”. Il vento in provincia di Modena, riferisce l'osservatorio, ha raggiunto i 111 chilometri orari. "Si tratta della seconda massima velocità in assoluto mai registrata presso il nostro osservatorio a un passo dal record assoluto di 112 chilometri orari del 24 luglio 2004 sempre durante un temporale".

Situazione critica nel Modenese

Il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile dell'Emilia-Romagna, Maurizio Mainetti, ha fatto un primo bilancio dell’ondata di maltempo: “Gli interventi per risolvere i danni causati sono ancora in corso, ne sapremo di più nei prossimi giorni. Al momento il 118 ci ha comunicato che ci sono una ventina di feriti lievi nel Bolognese e altri nel Modenese". "I danni - ha aggiunto Mainetti - hanno riguardato soprattutto le automobili in strada e il settore agricolo. Nel Modenese, dove la situazione è stata più critica, i volontari della protezione civile sono a lavoro in supporto dei vigili del fuoco e dei Comuni".



Data ultima modifica 22 giugno 2019 ore 19:35