Alla fine il suo sogno si è avverato. Laura Floris, da 33 anni afflitta da sclerosi multipla, ha assistito come ospite d’onore ieri sera a Cagliari al concerto di Vasco Rossi: la scorsa settimana, dopo aver saputo che la donna era una sua grande fan, il cantante aveva infatti deciso di regalarle un biglietto. La pagina Facebook della Federazione Nazionali infermieri ha condiviso un video in cui si vede Laura, accompagnata da anestesisti e infermieri dell’ospedale di Is Mirrionis, mentre canta sorridente la canzone “Senza parole”, una delle maggiori hit della rockstar di Zocca.

Il regalo di Vasco

La donna, classe 1965, vive attaccata ai respiratori. Nata a Desulo, si è trasferita a Roma per studiare psicologia. Un giorno, mentre studiava per un esame, ha scoperto di avere i primi sintomi di sclerosi multipla. Laura è fan di Vasco dall’età di 20 anni. Sua sorella era andata a comprare i biglietti del concerto di ieri, ma la data era esaurita. Dopo aver mostrato le foto di Laura e della stanza dove vive - tappezzate di poster del cantante - alla dipendente della biglietteria e allo staff addetto al concerto, si è sparsa la voce. I racconti sono infine arrivati a Vasco, che ha deciso di invitarla come ospite d’onore.