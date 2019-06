È morta un giorno prima della sentenza del processo di appello sulla strage che dieci anni fa, il 29 giugno del 2019, causò la morte di 32 persone. Lei, Laura Giannoni, l’infermiera del 118 che per prima quel giorno rispose alle telefonate arrivate alla centrale operativa, è stata stroncata da un male: aveva 47 anni ai tempi di quella drammatica giornata, 57 oggi, come ha scritto il quotidiano Il Tirreno, che anni fa aveva intervistato la donna.

Il ricordo di quella telefonata

"Avrei preferito che quelle registrazioni non fossero mai state divulgate – aveva detto la donna al quotidiano di Viareggio anni dopo - e avrei fatto volentieri a meno di questa notorietà". La risposta della donna al 118 non finì solo negli atti del processo: fu trasmessa in audio su tv, radio e siti web e persino inserita in un film che ricostruisce il disastro. Per giovedì 20 giungo è attesa la sentenza nel processo di appello per la strage. (Le richieste della procura generale nel secondo grado di giudizio).