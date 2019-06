Urne aperte fino alle 23 in Sardegna per le elezioni amministrative ( COME SI VOTA ). Alle 19 ha votato il 37,74% . Sono complessivamente 390 mila gli elettori, suddivisi in 482 sezioni, chiamati alle urne per la designazione diretta di sindaci e consiglieri comunali in 28 comuni. I principali sono Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai. Nel capoluogo di regione si voterà anche per la Municipalità di Pirri, per eleggere il presidente e i consiglieri: non è ammesso il voto disgiunto.