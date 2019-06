Due persone morte e cinque, tra cui tre bambini, ferite: è questo il bilancio di un incidente stradale a Tessera, nella terraferma veneziana. Lo scontro tra una macchina e un autobus è avvenuto in località Montiron. Le vittime erano entrambe a bordo dell’auto, insieme ai tre bambini e all’altro adulto che sono rimasti feriti. Uno dei bimbi, secondo fonti dei vigili del fuoco, sarebbe in gravi condizioni. Ferito anche l’autista del bus, che per la violenza dell'impatto è rimasto incastrato nel mezzo, illesi i due passeggeri.

A bordo dell’auto 3 adulti e 3 bambini

Stando a una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, la macchina - una Volkswagen Touran - avrebbe fatto un salto di corsia provocando un frontale con l'autobus, lato conducente, e andando a incastrarsi sotto il mezzo delle linee extraurbane. Nell’auto, con targa dell'Est Europa (forse della Repubblica Ceca), c’erano tre adulti e tre bambini. Due degli adulti sono morti, mentre l’adulto superstite e i bimbi sono rimasti feriti. Uno dei bambini sarebbe grave.

Ferito anche l’autista

Ferito anche l'autista dell'autobus: 45 anni (20 di servizio), residente nel Portogruarese, è rimasto incastrato con le gambe nel suo mezzo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo. Portato in ospedale per accertamenti, non risultano fratture.

Lo scontro tra l’auto e il bus

Il bus coinvolto nell'incidente è un mezzo nuovo, inaugurato un mese e mezzo fa. Era in servizio sulla linea Venezia – Latisana e aveva appena effettuato la tappa in aeroporto. Si stava dirigendo verso San Donà di Piave, dov'era prevista la consueta sosta, quando dal senso opposto di marcia è stato centrato dall’auto. A bordo del bus, oltre all’autista, c’erano due passeggeri abbonati che sono rimasti illesi.