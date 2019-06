A Genova, venerdì 14 giugno, si terrà un convegno dedicato alle nuove frontiere dell’informazione, ispirato al lavoro del giornalista genovese Franco Carlini, esperto di nuove tecnologie. L’iniziativa, intitolata “Chips&Salsa: Giornalismi digitali, interattivi, mediterranei”, avrà luogo dalle 9 alle 18 all’Auditorium dell’Acquario di Genova. L'evento è organizzato e ideato dall’agenzia giornalistica genovese Effecinque e da Formicablu.

Parteciperanno giornalisti italiani e stranieri

All’iniziativa parteciperanno giornalisti italiani e stranieri come Jeremy White del New York Times, uno degli autori dell’importante inchiesta sulla caduta del Ponte Morandi e Alessia Cerantola che svelerà il dietro le quinte dei Panama Papers, una delle più importanti inchieste transnazionali mai condotte. Ci sarà anche Pablo Leon Sanchez, del quotidiano spagnolo El Pais, che presenterà i suoi reportage realizzati con video a 360 gradi, e Nicola Bruno di effecinque, esperto di fact-checking, che nel pomeriggio presenterà alcune soluzioni per verificare le informazioni e smascherare le fake-news.

L'obiettivo è mostrare le nuove frontiere dell'informazione digitale

L’obiettivo dell’evento è mostrare le nuove frontiere dell’informazione digitale e fornire strumenti e formazione per padroneggiare queste tendenze, portando Genova al centro del dibattito sul futuro giornalismo in un momento storico in cui i modelli di business tradizionali sono in crisi.

Ispirata al lavoro di Franco Carlini

L’iniziativa è ispirata al lavoro di Franco Carlini (1944-2007), tra i primi giornalisti in Italia a studiare e raccontare la rete e la rivoluzione compiuta da internet nel campo dell’informazione. Autore di Chips&Salsa, pubblicato nel 1995 da Manifesto libri, e di articoli dedicati all’ecosistema digitale emergente e alle democrazie in trasformazione. “Su Internet si è generato un felice incontro tra il desiderio delle persone a dire la loro in pubblico con la possibilità di farlo facilmente e a costi pressoché nulli – spiegava Carlini nel 2006 – a prescindere e anche in contrasto critico con i contenuti informativi dei media tradizionali”.