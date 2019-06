Ha avuto inizio al tribunale di Prato il processo che vede imputata la 31enne che ha avuto un figlio, come dimostrato dall'esame del Dna, da un minorenne, oggi 15enne. La donna, che non si è presentata in aula, è accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale. Prima dell’udienza, il marito della donna ha parlato con i giornalisti all’ingresso del tribunale: "Sono tranquillo - ha detto - perché comunque ho la coscienza pulita. Affronto a testa alta questo processo, come affronto la vita di tutti i giorni". L’uomo, anche lui imputato perché secondo l’accusa avrebbe alterato lo stato civile del bimbo, riconoscendolo come figlio, si è detto sorpreso di essere coinvolto nel procedimento.

L’arresto della donna

La donna è stata arrestata il 27 marzo 2019. Per lei la procura di Prato aveva chiesto il giudizio immediato, ma i suoi legali, Mattia Alfano e Massimo Nistri, hanno chiesto al giudice di poter effettuare un rito alternativo, l'abbreviato. Questa mattina i due avvocati si sono presentati in tribunale assieme al marito della donna.

La vicenda

Le indagini sulla vicenda sono partite dopo la denuncia presentata dai genitori del ragazzino contro la 31enne, un’infermiera conosciuta in palestra dalla madre e dal padre del ragazzino. La donna dava ripetizioni private di inglese al 15enne. Durante quelle lezioni sarebbe nato il rapporto tra i due, fino alla gravidanza della donna e alla confessione del ragazzino ai genitori.

L’esame del Dna positivo

Dopo la denuncia, sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso. Dall’esame del Dna – risultato positivo – al controllo degli sms che i due si sono scambiati nel tempo. L’11 marzo 2019 la donna ha rilasciato dichiarazioni spontanee agli inquirenti, dopo aver dato il consenso per il prelievo del Dna sul figlioletto. Quest’ultimo è stato riconosciuto dal marito dell’insegnante. Dalle indagini, secondo quanto spiegato dal procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi, dopo l’arresto della donna, "è emersa la frequentazione di siti pedopornografici da parte della signora e di contatti con altri ragazzi minori”.