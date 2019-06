Meteo, le previsioni di giovedì 13 giugno

Forte maltempo nella giornata di mercoledì ha interessato l’alta Lombardia. A Madesimo in meno di 24 ore sono caduti oltre 170 mm di pioggia, 130 mm a Chiavenna. Esondato in più punti il lago di Como con frane e smottamenti dovuti all'enorme quantità d'acqua caduta in poche ore. Giovedì il maltempo sarà in attenuazione. In tutta Italia quindi la giornata trascorrerà serena (a volte velata), con caldo e afa. Le temperature saranno in aumento e raggiungeranno il suo apice venerdì quando si espanderà una bolla di aria africana.

Arriva la grande calura: punte di 40 gradi

L’ondata di caldo che investirà da venerdì la nostra Penisola sarà molto intensa: correnti calde provenienti dal deserto tunisino interesseranno dapprima la Sardegna per poi investire tutto il Centro Sud. Le temperature oscilleranno tra 32 e 29 gradi con le città più calde Sassari, Firenze, Grosseto, Perugia, Terni, Roma, non escluse punte di 40 gradi in Toscana, Umbria e in Sardegna. Al Sud previste massime tra 29 e 38 gradi con le città più calde Foggia, Cosenza, Catania e Lecce, molto afose Napoli, Caserta e Messina.

Le previsioni al Nord

Prevalenza di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Variabilità ma senza fenomeni rilevanti sulle Alpi centro orientali. Massime in lieve aumento e comprese tra 28 e 33 gradi.

Le previsioni al Centro

Bella giornata di sole con innocui cumuli pomeridiani in Appennino. Massime in netto aumento e comprese tra 30 e 35 gradi. Afoso lungo le coste.

Le previsioni al Sud

Protagonista l’alta pressione africana con tempo stabile soleggiato e caldo. Massime in aumento comprese tra 28 e 33 gradi con punte di 36 gradi in Sicilia e Puglia.