Un convoglio del tram monorotaia di Padova è deragliato nella serata di lunedì 10 giugno, appena dopo essere partito dal capolinea della Guizza. L’autista è rimasto leggermente ferito in seguito alla fuoriuscita del mezzo dal binario. Sono invece rimasti contusi, ma in modo lieve, anche i quattro passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo. Sul posto sono immediatamente intervenute polizia, vigili del fuoco e personale del Suem 118.

Ferito l’autista del tram

L'autista del tram deragliato a Padova è stato portato in ospedale per alcune contusioni ed uno stato di choc. Dei quattro passeggeri che si trovavano sul mezzo nessuno ha riportato serie conseguenze, tranne qualche escoriazione. Secondo quanto ricostruito, il mezzo è uscito dalla rotaia scartando sulla sinistra, poi ha colpito un pilone dell'illuminazione e sì fermato con la parte anteriore in un fossato. La linea è stata interrotta per permettere ai soccorritori di completare le operazioni di recupero tram. Al momento non ci sono ipotesi precise sulla dinamica dell'incidente.