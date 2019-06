Si chiama Alice ed è la mascotte della scuola. E’ una piccola gattina adottata dall’istituto superiore Piaggia di Viareggio e ogni giorno viene accudita e coccolata dai prof, dagli studenti e da tutto il personale. Eppure, qualcuno ha pensato di gettarla dal secondo piano per “festeggiare” l’ultimo giorno di scuola. E’ stata trovata a terra nel giardino, tramortita. Non ha ossa rotte, “ma ha la febbre alta e il respiro affannoso, sembra come conseguenza dello spavento”, scrive su Facebook il Piaggia.

Trovare il responsabile

Non si sa ancora chi abbia compiuto il gesto, ma l’istituto di Viareggio è determinato a risalire al responsabile, al punto che, fa sapere, “nonostante sia terminata l'attività didattica, se non fossero atti dovuti e obbligatori si era pensato anche di sospendere gli scrutini delle classi”.

Sospendere gli scrutini

E’ dura la presa di posizione della scuola in difesa della mascotte: “Quello che sembra un gioco scriteriato - scrive - si configura a tutti gli effetti come un reato, e che va in ogni caso contro ogni convinzione etica e civica di tutti coloro che gravitano intorno al "Piaggia".