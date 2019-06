Cinque militari dell’Esercito, fuori servizio, avrebbero aggredito e offeso con insulti razzisti un cameriere di 29 anni in un bar-pizzeria vicino alla stazione di Bologna. A raccontarlo è stato il giovane, che è di origine ghanese e vive in Italia da circa 15 anni. Il cameriere ha detto di aver rimproverato i militari - che hanno fra i 25 e i 34 anni - perché erano ubriachi e molesti. “Negro di m..., vieni qua che ti spacco una bottiglia in testa”, gli avrebbero risposto. A quel punto c’è stata una colluttazione e il 29enne è rimasto leggermente ferito. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha identificato le persone coinvolte e ha sanzionato i 5 soldati per ubriachezza manifesta. Per ora non risultano denunce riguardo all'aggressione, ma sono in corso accertamenti.

Il cameriere: aggressione dopo invito a "comportarsi bene"

L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2, in un locale in cui il cameriere lavora da tempo. Secondo il racconto del 29enne, i 5 soldati erano ubriachi e stavano disturbando gli altri clienti, parlando ad alta voce e mettendo i piedi sui tavolini. Inoltre, si sarebbero rivolti in modo sgarbato a un altro cameriere. Il giovane ghanese, sempre secondo il suo racconto, avrebbe invitato il gruppo a “comportarsi bene”. A quel punto, ha spiegato, sarebbero partiti gli insulti e l’aggressione.

Il 29enne medicato in ospedale

Il cameriere ha raccontato che in due gli avrebbero lanciato addosso una sedia - che l’ha colpito alla schiena - e che, quando ha provato a difendersi impugnando un attrezzo per tagliare le pizze, un militare avrebbe infranto con un pugno il bancone in vetro del locale. Una scheggia ha ferito leggermente il 29enne, che sarebbe stato colpito anche da un pugno. Il cameriere è stato portato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove ha passato la notte. Quando stamattina è uscito, ha spiegato di non aver ancora deciso se presentare una denuncia.

I 5 militari sanzionati per ubriachezza manifesta

Anche i gestori del bar-pizzeria stanno ancora valutando se procedere con la denuncia per il danneggiamento del bancone. I militari, a Bologna per il progetto “Strade sicure”, sarebbero clienti abituali del locale e, secondo i titolari, non avevano mai creato problemi. La notte scorsa erano in borghese e la polizia, chiamata dal cameriere, li ha rintracciati poco lontano dal bar-pizzeria e li ha sanzionati per ubriachezza manifesta: il loro stato di ebbrezza, infatti, sarebbe apparso evidente alla pattuglia. A parte la sanzione amministrativa, al momento non ci sono altri provvedimenti. Eventuali responsabilità individuali riguardo l'aggressione e gli insulti raccontati dal cameriere, anche se per ora non ci sono denunce, sono in corso di accertamento. Per ricostruire con chiarezza l'accaduto, la polizia sta visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. I 5 militari, comunque, avrebbero manifestato l’intenzione di andare al bar a scusarsi e ripagare il danno del bancone.

Data ultima modifica 08 giugno 2019 ore 18:24