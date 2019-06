Addio a Ruben, il cane pompiere simbolo della caserma dei Vigili del Fuoco di Milano

È morto a 14 anni Ruben, il cane pompiere. Era un Labrador Retriever adottato dalla caserma di via Sardegna a Milano, diventato il simbolo dei Vigili del Fuoco. Ieri sera, sui social: “Dopo 14 anni di onorato servizio presso il distaccamento di via Sardegna, oggi ci ha lasciato il ns Ruben. Amico fedele di tutti i pompieri e del vicinato. Ciao cagnone”

In caserma come a casa

I primi anni della sua vita Ruben li ha trascorsi in famiglia. Successivamente, però, la proprietaria non essendo più in grado di tenere il cucciolo ha chiesto ai Vigili del Fuoco della caserma di via Sardegna di occuparsene. In poco tempo l’animale ha imparato a vivere "da pompiere" e le relative regole: non poteva entrare in cucina, sapeva rispondere al suono della campanella e saliva sull’autoscala del mezzo all’altezza di trenta metri.

Ruben considerato dai vigili come un collega

Ruben era considerato dai vigili come un collega. Aveva metabolizzato la vita quotidiana del vigile del fuoco. Conosceva i suoni diversificati degli allarmi. Quando li sentiva, rientrava nella caserma perchè sapeva che il personale in servizio deve uscire. Era apprezzato anche nel quartiere vicino alla caserma. Giocava con i bambini, veniva portato in vacanza, e aveva anche una pagina Facebook.