Il giorno dopo l’incidente in Laguna a Venezia, con lo scontro tra una nave crociera e un battello di turisti (LE FOTO) che ha causato molta paura e 4 feriti, il tema delle grandi navi torna ad accendere il dibattito politico (IL VIDEO DELL'IMPATTO - LO SCONTRO DA DUE PROSPETTIVE) . Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, intervistato dalla Stampa spiega: "Sono mesi che stiamo lavorando con la massima risolutezza per risolvere un problema lasciato marcire per troppi anni. C'è un tavolo istituzionale che sta andando avanti ed è già in programma un incontro con gli altri ministri interessati per arrivare alla soluzione definitiva che contemperi, senza scorciatoie, economia turistica e tutela ambientale". Il ministro ha ribadito la sua posizione sullo sbarco delle navi da crociera a Venezia: "Siamo per la chiusura", precisa rassicurando chi chiede il divieto di attracco per le grandi navi in centro città, "ma prima, per non perdere le crociere a Venezia, bisogna trovare l'alternativa, anzi le alternative, quella definitiva e quella provvisoria. Dopo anni di stasi, siamo prossimi a una soluzione finalmente capace di tenere assieme tutti gli interessi in campo". Spiega infine che "entro fine giugno verrà scelto il progetto. Nel frattempo stiamo già lavorando per la soluzione provvisoria e ci vorrà qualche mese per metterla in campo", "si tratta di procedure costose e complesse, che richiedono un po' di tempo" (L'AUDIO DEL DIALOGO TRA PILOTA E CAPITANERIA - TUTTI GLI INCIDENTI IN LAGUNA).

Bonisoli: ricorsi vengano ritirati, basta ipocrisie

Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli ha aggiunto che già da mesi il ministero dei Beni culturali ha avviato la procedura di vincolo per il Canale della Giudecca, una procedura che serve per poi stabilire quali navi ci possono passare e quali no, "peccato che qualche anima bella abbia fatto ricorso bloccando tutto". Secondo Bonisoli, a fare ricorso sono stati "il Comune di Venezia e l'autorità del Porto”. Poi attacca chiedendo che i ricorsi vengano ritirati: "Mi aspetto un colpo di reni e di serietà, basta ipocrisie", dice. E alla domanda sulla polemica tra Salvini e Toninelli per i tempi di realizzazione del progetto alternativo allo studio, Bonisoli risponde: "Salvini dice che Toninelli e Costa stanno bloccando il progetto, non è vero: stanno lavorando insieme per trovare una soluzione ai problemi di quel progetto, per esempio bisogna trovare un posto dove smaltire le tonnellate di fanghi tossici che verranno dai lavori di allargamento del canale Vittorio Emanuele” (LE POLEMICHE).

Brugnaro: soluzione c’è, Toninelli non decide

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, intervistato dal Corriere della Sera ha però replicato che "la soluzione c'è, siamo tutti d'accordo: cittadini, Comune, Città metropolitana, Regione, Porto. Le navi devono passare dal canale Vittorio Emanuele. C'è anche un atto del Comitatone e le carte sono in mano al ministro Danilo Toninelli". Quindi l’attacco al ministro: "Abbiamo avuto la dimostrazione di quello che succede quando non si vuole agire. Nessuno a Venezia vuole che le navi continuino a passare in bacino di San Marco e nel canale della Giudecca, la soluzione c'è: il ministro decida". "Le responsabilità di quello che è accaduto, mi spiace dirlo, sono di Toninelli - aggiunge parlando dei ritardi nell'attuazione di una soluzione alternativa - Chiedete a lui, gli ho chiesto di venire a Venezia, mi ha detto che ci sono troppe polemiche, gli ho fatto notare che l'incidente accaduto non è da poco, ha ribattuto che fra due o tre settimane porta i progetti".

Zaia: c'è un progetto concordato dal 2017

Nella querelle interviene anche il presidente della Regione Veneto, il leghista Luca Zaia, che intervistato dal Messaggero chiede di fermare lo “scaricabarile" e dice: il ministro Toninelli deve esprimersi: "Non a breve. Subito". “Regione Veneto e Comune di Venezia hanno presentato e sottoscritto una proposta di viabilità alternativa che sfruttando una viabilità già esistente, prevede il passaggio attraverso il canale dei Petroli per arrivare a Marghera”. La decisione, spiega Zaia, risale al 6 novembre 2017. Poi "non è successo nulla. Voglio spiegare a tutti che è il ministro delle Infrastrutture che deve prendere una decisione. Danilo Toninelli è al Governo da un anno e non ha mai convocato un Comitatone". "Perché non dice qual è" la soluzione, aggiunge: "O magari è un ulteriore calcolo costi-benefici? Questo non è il ponte Morandi, io sono stanco di assistere sempre al solito scaricabarile. È Toninelli che deve decidere”.