Estate al Centro-Nord, instabilità al Sud. Sono queste le previsioni meteo per sabato 1 giugno. L'Italia sarà divisa in due a livello meteorologico, a causa del rinforzo dell'alta pressione nel Centro e nel settentrione e di una blanda circolazione di bassa pressione nel meridione alimentata da correnti più fresche che stazionerà tra basso Adriatico e Ionio e sarà responsabile di diffusa instabilità pomeridiana. Al Nord il tempo sarà in prevalenza soleggiato con al più qualche annuvolamento sulla fascia prealpina. Al Centro, invece, cieli prevalentemente sereni con ampie schiarite sul versante tirrenico e Sardegna, ma una certa variabilità si attarderà su quello adriatico e sulla dorsale appenninica. Al Sud prevista una maggiore instabilità con frequenti temporali sulle zone interne peninsulari e su quelle della Sicilia, specie di pomeriggio, in locale estensione alle zone costiere. Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento al Centro-Nord, con punte di 28/30 gradi al Nord-Ovest. Al Sud si rimarrà in media o leggermente al di sotto (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord

Al Nord alta pressione con tempo stabile e soleggiato ovunque, qualche innocuo annuvolamento diurno sui monti. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 25 e 28 gradi. Sole a Torino, dove è prevista una massima di ben 29 gradi. Cielo limpido anche a Milano, dove invece le temperature raggiungeranno una massima di 28.

Le previsioni al Centro

Al Centro tempo soleggiato al mattino, instabilità diurna sui rilievi con temporali sparsi tra Appennino abruzzese e basso Lazio. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Bel tempo a Firenze, massima di 26 gradi. Qualche nuvola passeggera a Roma, dove si attendono massimo 25 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud persistono condizioni di variabilità, più marcate nel pomeriggio con temporali sparsi specie su Campania, Basilicata e Calabria. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 23 gradi. Cielo sereno, con qualche nube, a Palermo, dove si registra una massima di 21 gradi. 20 i gradi massimi a Napoli, dove sono previste piogge nel corso del pomeriggio.