Rixi: conto su assoluzione e ringrazio Salvini

"Sono tranquillo. Ho sempre agito per il bene degli italiani. Conto sull'assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato, ma per l'amore che provo per l'Italia e per non creare problemi al governo ho già consegnato nelle mani di Matteo Salvini le mie dimissioni". Lo scrive su Facebook il viceministro dimissionario alle Infrastrutture Edoardo Rixi, dopo la condanna in primo grado a 3 anni e 5 mesi nell'ambito del processo 'Spese pazze' in Regione Liguria.

"Ringrazio Matteo Salvini per il nuovo incarico e per la fiducia. Ringrazio le tantissime persone che in questi minuti mi stanno manifestando stima e vicinanza da ogni parte di Italia".