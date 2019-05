Maltempo: piogge al Nord, allerta rossa in Emilia-Romagna

Forti piogge, grandinate, potenti raffiche di vento: una nuova ondata di maltempo sta interessando l’Italia (LE PREVISIONI). In particolare, una nuova perturbazione di origine nord-atlantica porta temporali soprattutto sulle regioni settentrionali. Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto le zone più colpite. La protezione civile ha diramato per oggi un’allerta rossa sulla pianura centrale dell’Emilia-Romagna. Il pericolo riguarda soprattutto il rischio esondazioni e frane. Sul resto della regione è prevista allerta arancione. Sotto osservazione anche il Secchia, a rischio piena: è allerta nel Mantovano, mentre a Modena i ponti sono stati chiusi.

Allerta rossa sull’Emilia-Romagna

L’allerta più alta della protezione civile - rossa - riguarda l’Emilia-Romagna. Ma è allarme anche in altre regioni. È stata diramata un’allerta arancione per i bacini meridionali del Veneto e un’allerta gialla sul settore meridionale della Lombardia, su gran parte del Veneto, su Toscana, Marche, Umbria, sulle zone interne del Lazio, sull'Abruzzo, su gran parte della Basilicata e sul versante tirrenico centro-settentrionale della Calabria.

Ponti chiusi a Modena

Già da ieri il Modenese è stato colpito da forti piogge e, dato il rischio esondazione di alcuni corsi d’acqua, si è deciso di chiudere diversi ponti. Sono non percorribili Ponte Alto a Modena e il Ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia. Chiuso, sempre sul Secchia, anche il Ponte Motta a Cavezzo e il ponte di strada Curtatona sul torrente Tiepido. Il monitoraggio sul Secchia, comunque, continua: è atteso un nuovo innalzamento dei livelli a causa delle ulteriori precipitazioni che continueranno nelle prossime ore.

Disagi nel Piacentino

Ma ieri i disagi legati al maltempo hanno riguardato anche altre zone d’Italia. Un nubifragio si è abbattuto sul Piacentino nel pomeriggio. I danni più seri si sono registrati in alta Valdarda e in Valtidone, dove sono esondati torrenti e canali. Un tratto della strada provinciale 11 è rimasto bloccato per diverso tempo a causa dell'acqua. Decine le case e le cantine allagate e con fango e detriti. Allagata anche la piazza del comune di Calendasco. Il sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani, ha avvertito: "Invito a non avvicinarsi per alcun motivo alle zone fluviali e a prestare attenzione a eventuali esondazioni localizzate".

Bomba d’acqua nel Parmense

Danni, poi, si sono registrati nel Parmense, dove una bomba d’acqua ha colpito la zona est della montagna. In pochi minuti una violentissima precipitazione ha causato diversi allagamenti. La situazione più critica a Langhirano, dove parte del cuore del paese è finita sotto alcuni centimetri d'acqua. Si segnalano danni anche nella zona montana fra i comuni di Traversetolo e Neviano, con strade trasformate in veri e proprio corsi d'acqua per l'esondazione di alcuni canali e rii.

Temporali nel Veneto

Temporali, grandinate e vento forte anche sul Veneto. Un nubifragio, con forte vento, si è abbattuto ieri nel tardo pomeriggio anche su Venezia, alzando onde che hanno reso difficili i collegamenti in laguna. Nel Trevigiano c'è stata la situazione più difficile: piogge intensissime, concentrate in poche decine di minuti, hanno mandato in tilt la rete idrica soprattutto nella zona di Cornuda, con allagamenti a case, negozi e l'interruzione temporanea del traffico ferroviario. Situazione critica anche a Castelfranco, anche in questo caso per una bomba d'acqua, che ha provocato vasti allagamenti.