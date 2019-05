Meteo, le previsioni di giovedì 16 maggio

Un vortice ciclonico, carico di aria fredda, è in piena azione sull’Italia e si sta spostando dalle regioni del medio-basso Tirreno verso le regioni meridionali. Le condizioni del tempo sono molto instabili, assolutamente atipiche per il mese di maggio. Al Nord si stanno registrando gelate quasi fino in pianura ma ovunque le temperature sono di 5-8 gradi sotto le medie del periodo.

Le previsioni di giovedì

Tempo in parziale miglioramento al Centro Nord con un temporaneo aumento delle temperature (tregua che durerà due giorni al massimo). Deciso maltempo al Sud con temporali insistenti su Calabria e Sicilia. L’area più colpita sarà quella compresa tra catanese, messinese e reggino.

Le previsioni al Nord

Tempo in prevalenza buono con schiarite nella prima parte del giorno e maggiore nuvolosità nel pomeriggio-sera. Piovaschi su Alpi e Prealpi. Temperature minime molto basse, intorno ai 5 gradi in pianura. Massime in aumento e comprese tra 17 e 22 gradi.

Le previsioni al Centro

Ancora instabile sull’Abruzzo dove è attiva un’allerta gialla sull’area costiera. Tempo in prevalenza soleggiato o parzialmente nuvoloso altrove con isolati piovaschi sui rilievi appenninici. Temperature minime ancora basse ma con un buon rialzo nell’arco della giornata (tra 17 e 22 gradi)

Le previsioni al Sud

Marcata instabilità sulle regioni meridionali. Le più penalizzate saranno Sicilia e Calabria (versante orientale). Molte nubi e qualche acquazzone anche sul resto della dorsale meridionale, e tra Molise e Puglia. Fenomeni in attenuazione dalla sera. Temperature in lieve calo con massime comprese tra 14 e 16 gradi.