Viene ordinato sacerdote a 73 anni, dopo essere diventato padre e nonno. E' la storia di don Nicola Pacetta, 73enne originario di Catanzaro, che questo pomeriggio alle 19:00, presso la Parrocchia di Sant'Antonio di Padova a Campobasso, riceverà l'ordinazione presbiterale per imposizione delle mani e preghiera consacratoria da monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Boiano. Domani, poi, don Nicola celebrerà la sua prima messa nella parrocchia di Campolieto, sempre in provincia di Campobasso.

La biografia

Nato a Catanzaro nel 1946, già padre e nonno di sei nipotini, Pacetta è entrato nel Seminario diocesano 'Redemptoris Mater' di Campobasso tre anni fa dopo la morte della moglie per un male incurabile. La sua vocazione risale alla giovinezza: entrò in un seminario francescano fino al noviziato. Poi Nicola scelse la strada del matrimonio, un cammino in cui l'amore coniugale si è trasformato anche in guida e testimonianza per giovani coppie. Fino alla vedovanza e alla scelta di diventare prete.