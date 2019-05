Manuel Bortuzzo verso Tokyo 2020: "Sogno il podio alle Paralimpiadi"

"Sogno il podio Olimpico da quando sono bambino, per me tra Olimpiadi e Paralimpiadi non c’è nessuna differenza". Manuel Bortuzzo (Il ritorno a casa) c’è, è determinato e pronto a tutto come sempre mentre parla di come si sta preparando ad affrontare i Giochi di Tokyo del 2020.

"Livello veramente alto"

"Il livello nei giochi paralimpici è veramente tanto tanto alto e non me lo aspettavo, però so che con gli allenamenti che sto facendo e con lo stesso impegno e sacrificio di prima si può arrivare", spiega il giovane atleta. Che aggiunge: "Gli atleti paralimpici hanno tanto da insegnare, la chiave è restare se stessi e sorridere e andare avanti, altrimenti a piangersi addosso non si arriva da nessuna parte: mai fermarsi davanti a nessun ostacolo, avanti così, col sorriso, che la vita è bella".