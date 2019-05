Dopo la breve tregua di bel tempo nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 maggio, mercoledì 8 maggio è atteso un nuovo peggioramento su gran parte della Penisola. A causarlo un profondo vortice ciclonico nord atlantico che, dopo aver attraversato Inghilterra e Francia, interesserà anche il nostro Paese. In particolare al Nord, dove sono attese piogge fin dal mattino con nevicate sulle Alpi Occidentali. Nubi in arrivo anche al Centro, dove però prevarrà sil sole. Al Sud il tempo resta stabile e perlopiù soleggiato. Le temperature sono nuovamente in calo, anche se non registrerà il freddo invernale dei giorni scorsi. Giovedì rovesci e temporali sparsi si estenderanno al Centro, mentre al Sud sono previste nubi irregolari ma con precipitazioni scarse o assenti. (IL METEO)

Le previsioni al Nord

Al Nord nubi diffuse ovunque, con piogge sparse, più diffuse e frequenti a ridosso di Alpi, Prealpi, alto Piemonte, molto più occasionali invece sulla medio-bassa Valpadana. Tra sera e notte con l'ingresso del fronte freddo annesso alla perturbazione rovesci più incisivi anche a sfondo temporalesco a partire da Nordovest e Liguria di Levante, in graduale trasferimento al Nordest. Neve sulle Alpi inizialmente dai 1700-2000 metri, in calo a 1400-1500 metri entro fine giornata. Temperature in calo, massime tra 13 e 18 gradi. A Milano e Torino prevista pioggia: la temperatura massima registrata nel capoluogo lombardo è di 14 gradi, mentre nel capoluogo piemontese si attesta a 12 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro nubi in arrivo tra Toscana (prevista anche qualche pioggia nella parte Alta della Regione), Umbria e Marche ma con fenomeni sporadici, in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. A Roma cielo in prevalenza soleggiato, con qualche nube di passaggio. La massima arriverà a 19 gradi. Cielo più coperto a Firenze, anche se non sono previste precipitazioni: la massima è di 20 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato seppur con il transito di nubi medio alte stratificate, a tratti anche compatte. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 17 e 21 gradi. Cielo prevalentemente sereno a Napoli, dove si registra una temperatura massima di 17 gradi. 19 gradi è invece la massima prevista a Palermo, dove si attende una giornata soleggiata.