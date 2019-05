Incidente mortale questa mattina sulla autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra il bivio con l'A26 ed Arenzano in direzione di Savona. Nello scontro è morto un motociclista. Il tratto, che era stato temporaneamente chiuso al traffico, è stato poi riaperto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Al momento il traffico transita su due delle tre corsie disponibili e non si registrano problemi alla circolazione, spiega in una nota Autostrade per l'Italia.

Questa mattina code fino a 5 km

A quanto risulta ad Autostrade, si è trattato di un incidente autonomo. Nel corso della mattinata si sono registrati fino a cinque chilometri di coda per gli utenti che dalla A10 e dalla A26 erano diretti verso Savona.