Ancora cielo coperto su tutta l'Italia durante l'inizio della settimana. Al Nord persistono residue nubi su Triveneto ed Emilia Romagna al mattino. Rovesci sul medio Adriatico al Centro e neve sull'Appennino. Nevica anche al Sud dai 1200 metri e tempo instabile con piogge e temporali intermittenti sulle regioni costiere (IL METEO).

Le previsioni al Nord

Torna il sole dal pomeriggio sulle regioni del Settentrione a eccezione del Triveneto e dell'Emilia Romagna, dove alcune schiarite sono previste in serata. Nonostante il maltempo, le temperature sono in aumento con massime tra i 14°C e i 19°C. Milano si sveglia con il cielo coperto, ma non è prevista pioggia. Durante la giornata la massima toccherà i 18°C. A Bologna dense nuvole copriranno il sole, ma miglioramenti sono previsti in serata. Bel tempo invece a Torino con una massima fino a 19°C.

Le previsioni al Centro

Al Centro rovesci sul medio Adriatico e neve su Appennino al mattino oltre i 600-800 metri, mentre poche nubi insistono sulle aree tirreniche. Il tempo migliora ovunque in serata. Temperature in lieve rialzo con massime tra i 12°C e i 16°C. A Roma le nuvi sparse si alterneranno a schiarite durante tutto l'arco della giornata. La massima raggiungerà i 17°C. Molte nubi durante il giorno sono previste invece a Firenze.

Le previsioni al Sud

Tempo instabile con piogge e temporali intermittenti nel Meridione. Sull'Appennino sono previste nevicate a partire dai 1200 metri. Temporanee schiarite in Sicilia. Rispetto alle altre regioni italiane, al Sud le temperature sono in calo con massime tra i 13°C e i 16°C. A Napoli domani il cielo sarà in prevalenza parzialmente nuvoloso con possibilità di qualche lieve rovescio. deboli piogge anche a Palermo con una massima di 15°C.